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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Уфа не вошла в рейтинг крупнейших городов страны по качеству жизни

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Столица Башкирии оказалась не так уж хороша для жизни высокого качества. Об этом свидетельствуют данные Финансового университета при Правительстве РФ.

Уфа не вошла в рейтинг крупных городов страны по уровню качества жизни. На первом месте оказалась Москва, на втором Сочи, а на третьем - город грозный. Заканчивается рейтинг на городе Иваново — он расположен на тридцатом месте. 

Однако, столицы Башкирии в этом рейтинге не оказалось. Примечательно, что рейтинг составляли специалисты Финансового университета при правительстве России. Всего было проанализировано несколько параметров: качество медицины, активность потребителей, доступность недвижимости, экология, образование, ЖКХ и дороги. 

При этом ранее Уфа стала вторым самым дорогим для жизни городом в России. На первом месте — Москва. 

#Анастасия Денисенко#Новости Башкирии#Новости Уфы#Башкортостан#Уфа#Общество#Экономика
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