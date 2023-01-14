Уфа не вошла в рейтинг крупнейших городов страны по качеству жизни

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:44
Уфа не вошла в рейтинг крупных городов страны по уровню качества жизни. На первом месте оказалась Москва, на втором Сочи, а на третьем - город грозный. Заканчивается рейтинг на городе Иваново — он расположен на тридцатом месте.
Однако, столицы Башкирии в этом рейтинге не оказалось. Примечательно, что рейтинг составляли специалисты Финансового университета при правительстве России. Всего было проанализировано несколько параметров: качество медицины, активность потребителей, доступность недвижимости, экология, образование, ЖКХ и дороги.
При этом ранее Уфа стала вторым самым дорогим для жизни городом в России. На первом месте — Москва.