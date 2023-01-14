Путин пообещал оказать помощь с ремонтом цирка в Уфе

— Мы проект все-такисделали, я нашел внебюджетные средства. Но зайти в экспертизу не можем, потому что нет источников финансирования, на которые строить, — сообщил Хабиров.

По словам главы республики, этот вопрос был бы решен, если бы можно было разделить бюджет на несколько лет.

Напомним, что встреча двух руководителей состоялась в пятницу, 13 января. В связи с кончиной первого президента республики Муртазы Рахимова, Владимир Путин прибыл в Уфу утренним рейсом. После прощальной церемонии президент встретился с главой Башкирии, где они обсудили ряд актуальных вопросов.

Ранее сообщалось о том, что государственный уфимский цирк не могут достроить уже несколько лет — последний раз власти хотели взяться за реконструкцию в начале 2022 года, но этого не произошло, хоть и была готова проектная документация. Стоит отметить, что летом 2021 года ремонтные работы оценивались в 1,5 млрд рублей.