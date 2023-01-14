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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Путин пообещал оказать помощь с ремонтом цирка в Уфе

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Радий Хабиров рассказал президенту о проблеме ремонта Госцирка, который закрыт с 2017 года из-за недостаточного финансирования.

Глава Башкирии на встрече с Путиным попросил оказать финансовую помощь, чтобы решить вопрос с Госцирком, который не принимал посетителей еще с 2017 года. Хабиров сообщил, что на ремонтные работы необходимы еще 2,5 млрд рублей. Без этих денег, как утверждает глава республики, невозможно получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции.

— Мы проект все-такисделали, я нашел внебюджетные средства. Но зайти в экспертизу не можем, потому что нет источников финансирования, на которые строить, — сообщил Хабиров. 

По словам главы республики, этот вопрос был бы решен, если бы можно было разделить бюджет на несколько лет. 

Напомним, что встреча двух руководителей состоялась в пятницу, 13 января. В связи с кончиной первого президента республики Муртазы Рахимова, Владимир Путин прибыл в Уфу утренним рейсом. После прощальной церемонии президент встретился с главой Башкирии, где они обсудили ряд актуальных вопросов. 

Ранее сообщалось о том, что государственный уфимский цирк не могут достроить уже несколько лет — последний раз власти хотели взяться за реконструкцию в начале 2022 года, но этого не произошло, хоть и была готова проектная документация. Стоит отметить, что летом 2021 года ремонтные работы оценивались в 1,5 млрд рублей. 

#Анастасия Денисенко#Политика#Башкортостан#Уфа
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