Гаврилов – о переходе Дуарте в «Спартак»: Кота в мешке берут

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По словам экс-игрока, красно-белые могли сделать ставку на своего воспитанника, а не покупать очередного иностранца, которого мало кто знает в футбольных кругах.
«Я не знаю вообще, кто это такой. Желательно бы, конечно, кого-то своего иметь. Я не знаю, руководство должно определять все это дело. Они же во всяком случае должны посмотреть, что за игрок, проверить. Это же получается, кота в мешке берут», – цитирует Гаврилова «Советский спорт», ссылаясь на «ВсеПроСпорт».
22-летний Дуарте выступал за парагвайский клуб «Серро Портеньо». Он был капитаном команды и играл за первый состав с января 2020 года. «Спартак» пока не подтвердил его трансфер.