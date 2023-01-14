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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Гаврилов – о переходе Дуарте в «Спартак»: Кота в мешке берут

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI
Легендарный футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем отношении к трансферу парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

По словам экс-игрока, красно-белые могли сделать ставку на своего воспитанника, а не покупать очередного иностранца, которого мало кто знает в футбольных кругах.

 

«Я не знаю вообще, кто это такой. Желательно бы, конечно, кого-то своего иметь. Я не знаю, руководство должно определять все это дело. Они же во всяком случае должны посмотреть, что за игрок, проверить. Это же получается, кота в мешке берут», – цитирует Гаврилова «Советский спорт», ссылаясь на «ВсеПроСпорт».

 

22-летний Дуарте выступал за парагвайский клуб «Серро Портеньо». Он был капитаном команды и играл за первый состав с января 2020 года. «Спартак» пока не подтвердил его трансфер.

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