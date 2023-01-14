Гаврилов – о переходе Дуарте в «Спартак»: Кота в мешке берут

«Я не знаю вообще, кто это такой. Желательно бы, конечно, кого-то своего иметь. Я не знаю, руководство должно определять все это дело. Они же во всяком случае должны посмотреть, что за игрок, проверить. Это же получается, кота в мешке берут», – цитирует Гаврилова «Советский спорт», ссылаясь на «ВсеПроСпорт».