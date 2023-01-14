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Posted 14 января 06:47

Published 14 января 06:47

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Будущее не за горами: как изменится экономика России в ближайшие годы

14 января 06:47
Падение нефтяных и газовых доходов российского бюджета говорит о том, что в ближайшие годы отечественная экономика изменит свои векторы развития.
По мнению аналитика Дмитрия Милина, который основывается на нефтегазовой экспортной выручке России на ближайшее десятилетие (прогноз от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования), экономика страны начнет перестраиваться буквально на наших глазах. 

Так, в частности, он считает, что экономика из-за санкций реформируется так, чтобы существовать в основном за счет внутреннего рынка. Для значительной части населения эта метаморфоза будет означать шоковое снижение доходов и потерю работы в госсекторе экономики — останется либо работать на «оборонку», либо в МСП, благо, причем спрос на рабочую силу будет активно расти в обоих случаях.

Вместе с этим роль России в мире сменится от «мировой бензоколонки» к экономике типа «учись все делать сам». Налоговая и тарифная нагрузка на население будет постоянно расти для покрытия выпадающих экспортных доходов бюджета. Будет постоянный, опережающий инфляцию рост тарифов ЖКХ, рост количества и размера штрафов. Вполне возможен и рост налогов на недвижимость, что приведет к росту платы за аренду жилья, а также снижение стоимости и популярности владения инвестиционной недвижимостью.

Ожидается, что рубль будет плавно девальвироваться длительное время, а цены на импортные товары, ввозимые по «серому импорту», будут расти опережающим инфляцию темпом. Начнется сокращение рабочих мест и зарплат в бюджетном секторе, как среди чиновников, так и «силовиков». Будут ликвидированы расходы на созданные ранее институты развития, а также на расходы по «национальным проектам», кроме расходов на оборону и безопасность. 

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Башкортостан#Новости#Экономика
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