Будущее не за горами: как изменится экономика России в ближайшие годы

Вместе с этим роль России в мире сменится от «мировой бензоколонки» к экономике типа «учись все делать сам». Налоговая и тарифная нагрузка на население будет постоянно расти для покрытия выпадающих экспортных доходов бюджета. Будет постоянный, опережающий инфляцию рост тарифов ЖКХ, рост количества и размера штрафов. Вполне возможен и рост налогов на недвижимость, что приведет к росту платы за аренду жилья, а также снижение стоимости и популярности владения инвестиционной недвижимостью.

Ожидается, что рубль будет плавно девальвироваться длительное время, а цены на импортные товары, ввозимые по «серому импорту», будут расти опережающим инфляцию темпом. Начнется сокращение рабочих мест и зарплат в бюджетном секторе, как среди чиновников, так и «силовиков». Будут ликвидированы расходы на созданные ранее институты развития, а также на расходы по «национальным проектам», кроме расходов на оборону и безопасность.

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