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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Власти сделали важное заявление о проведении военных сборов среди россиян

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI

В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет

Военные сборы, по словам депутата, нужно проводить среди запасников и резервистов

В государственной думе РФ анонсировали проведение военных сборов для ранее не служивших граждан России в возрасте от 30 лет. Об этом сообщает URA. RU  со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.

По словам депутата, в рамках военных сборов граждане должны будут получить военно-учетную специальность, чтобы «не быть пушечным мясом».

Соболев подчеркнул, что для этого в том числе будет необходим «обученный мобилизационный резерв», добавив, что проведение военных сборов необходимо для запасников и резервистов.

#Общество#Азамат Нухов
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