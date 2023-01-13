Власти сделали важное заявление о проведении военных сборов среди россиян

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В государственной думе РФ анонсировали проведение военных сборов для ранее не служивших граждан России в возрасте от 30 лет. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.
По словам депутата, в рамках военных сборов граждане должны будут получить военно-учетную специальность, чтобы «не быть пушечным мясом».
Соболев подчеркнул, что для этого в том числе будет необходим «обученный мобилизационный резерв», добавив, что проведение военных сборов необходимо для запасников и резервистов.