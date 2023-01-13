В Уфе в микрорайоне Затон-Восточный построят семь улиц и школу

В минувшем году здесь начали возводить школу на 1225 мест. Сдать ее планируется в третьем квартале 2023 года. Кроме того, начато строительство новых улиц в кварталах № 21 и № 23. При этом на создание социальной и коммунальной инфраструктуры застройщику предоставляют субсидии в рамках нацпроекта.