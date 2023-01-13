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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В Уфе в день прощания с Рахимовым и приезда Путина в обед начались 8-балльные пробки

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
В городе многокилометровые пробки, а водителей едущих из Демы, по их словам, не пускали на Оренбургский тракт.

В день прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым заранее анонсировалось перекрытие 5 улиц, а точнее их участков, в центре. Позже неожиданно к списку перекрытых прибавилась улица Кирова. 

Затруднения движения существенно усилились после того как в Уфу спецбортом на прощание с Муртазой Рахимовым прибыл президент РФ Владимир Путин.

В Данный момент (14:04)  сервис Яндекс.Пробки фиксирует 8-балльные пробки. “Стоит” центр столицы. Пользователи соцсетей сообщают о том, что стоит все Демское шоссе, так как машины не пускают выехать на Оренбургский тракт. Однако на карте сервиса дорога на шоссе относительно свободна и красным выделена лишь незначительная ее часть.

Опубликовано фото лафета, на котором провезут гроб с телом Рахимова до кладбища в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым#Город
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