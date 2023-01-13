В Уфе в день прощания с Рахимовым и приезда Путина в обед начались 8-балльные пробки

В Данный момент (14:04) сервис Яндекс.Пробки фиксирует 8-балльные пробки. “Стоит” центр столицы. Пользователи соцсетей сообщают о том, что стоит все Демское шоссе, так как машины не пускают выехать на Оренбургский тракт. Однако на карте сервиса дорога на шоссе относительно свободна и красным выделена лишь незначительная ее часть.