В Уфе в день прощания с Рахимовым и приезда Путина в обед начались 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В день прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым заранее анонсировалось перекрытие 5 улиц, а точнее их участков, в центре. Позже неожиданно к списку перекрытых прибавилась улица Кирова.
Затруднения движения существенно усилились после того как в Уфу спецбортом на прощание с Муртазой Рахимовым прибыл президент РФ Владимир Путин.
В Данный момент (14:04) сервис Яндекс.Пробки фиксирует 8-балльные пробки. “Стоит” центр столицы. Пользователи соцсетей сообщают о том, что стоит все Демское шоссе, так как машины не пускают выехать на Оренбургский тракт. Однако на карте сервиса дорога на шоссе относительно свободна и красным выделена лишь незначительная ее часть.