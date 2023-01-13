mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе приземлился самолет, который приписывают президенту Татарстана

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Предположительно, на борту самолета может находиться президент Татарстана Рустам Минниханов.

В эти минуты в Уфе приземлился бизнес-джет с бортовым номером RA-09606, который приписывают президенту Татарстана Рустаму Миннианову. Об этом следует из данных сайта flightradar24

Предполагается, что Минниханов прилетел на прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Ранее об этом сообщали казанские телеграм-каналы.

Напомним, что сегодня в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» прощаются с Муртазой Рахимовым, после чего пройдет траурный митинг. Похоронят первого президента Башкирии на мусульманском кладбище.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Сегодня, 08:28
Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов
Сегодня, 07:52
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Вчера, 03:39
«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Вчера, 14:48
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Вчера, 09:57
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Вчера, 08:17