В Уфе приземлился самолет, который приписывают президенту Татарстана

В эти минуты в Уфе приземлился бизнес-джет с бортовым номером RA-09606, который приписывают президенту Татарстана Рустаму Миннианову. Об этом следует из данных сайта flightradar24
Предполагается, что Минниханов прилетел на прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Ранее об этом сообщали казанские телеграм-каналы.
Напомним, что сегодня в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» прощаются с Муртазой Рахимовым, после чего пройдет траурный митинг. Похоронят первого президента Башкирии на мусульманском кладбище.