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В Уфе из пожара спасли мужчину и эвакуировали 25 человек включая 7 детей

Сегодня, 08:15
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожар локализовали за полчаса.

Ночью в Уфе горел многоквартирный дом в Демском районе по улице Дагестанская. На место происшествия выехали спасатели Уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы, без которых на пожаре не обойтись.

Разумеется среди них были и медики, помощь которых потребовалась мужчине 1958 года рождения, которого пожарные спасли из зоны задымления. О том понадобилась ли мужчине госпитализация не сообщается.

Из горящего дома были эвакуированы в безопасное место 25 человек, 7 из которых несовершеннолетние. Причины пожара еще предстоит выяснить дознавателям МЧС.

#Происшествия#Ирина Деревянчук
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