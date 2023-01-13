В Уфе из пожара спасли мужчину и эвакуировали 25 человек включая 7 детей

Ночью в Уфе горел многоквартирный дом в Демском районе по улице Дагестанская. На место происшествия выехали спасатели Уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы, без которых на пожаре не обойтись.
Разумеется среди них были и медики, помощь которых потребовалась мужчине 1958 года рождения, которого пожарные спасли из зоны задымления. О том понадобилась ли мужчине госпитализация не сообщается.
Из горящего дома были эвакуированы в безопасное место 25 человек, 7 из которых несовершеннолетние. Причины пожара еще предстоит выяснить дознавателям МЧС.