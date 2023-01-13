mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В центре Уфы открыто автомобильное движение

Сегодня, 10:45
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Движение было ограничено с 8:00 до 14:30

В центре Уфы вновь открыто движение для автомобилей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ограничение на передвижение по ряду улиц было введено сегодня, 13 января, в связи с церемонией прощания с первым президентом республики  Башкортостан Муртазой Рахимовым. На траурной церемонии присутствовали президент Владимир Путин, глава республики Радий Хабиров, мэр уфы Ратмир Мавлиев и другие.

Ограничение действовало в течение нескольких часов — с 8:00 до 14:30. В этот период в Уфе были зафиксированы восьмибалльные пробки. Наибольшая загруженность, по данным сервиса «Яндекс Карты», фиксировалась в центре города.

 

#Азамат Нухов
Подпишитесь
«У нас были добрые отношения»: Путин о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове
Сегодня, 09:55
Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов
Сегодня, 07:52
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Вчера, 03:39
«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Вчера, 14:48
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Вчера, 09:57
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Вчера, 08:17