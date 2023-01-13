В центре Уфы открыто автомобильное движение

Напомним, ограничение на передвижение по ряду улиц было введено сегодня, 13 января, в связи с церемонией прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. На траурной церемонии присутствовали президент Владимир Путин, глава республики Радий Хабиров, мэр уфы Ратмир Мавлиев и другие.