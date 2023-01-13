В центре Уфы открыто автомобильное движение

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В центре Уфы вновь открыто движение для автомобилей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, ограничение на передвижение по ряду улиц было введено сегодня, 13 января, в связи с церемонией прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. На траурной церемонии присутствовали президент Владимир Путин, глава республики Радий Хабиров, мэр уфы Ратмир Мавлиев и другие.
Ограничение действовало в течение нескольких часов — с 8:00 до 14:30. В этот период в Уфе были зафиксированы восьмибалльные пробки. Наибольшая загруженность, по данным сервиса «Яндекс Карты», фиксировалась в центре города.