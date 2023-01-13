В центре Уфы к 5 перекрытым из-за похорон Рахимова улицам прибавилась улица Кирова

В Уфе дополнительно к ранее известным перекрытым улицам добавился участок улицы Кирова. Сегодня Башкирия прощается с первым президентом республики Муртазой Рахимовым, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет. Церемония прощания, которую могут посетить все желающие проходит в самом центре столицы, в ГКЗ «Башкортостан».