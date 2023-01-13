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В центре Уфы к 5 перекрытым из-за похорон Рахимова улицам прибавилась улица Кирова

Сегодня, 05:55
Фото: mkset.ru
Участки улиц в центре будут перекрыты до 14:30.

В Уфе дополнительно к ранее известным перекрытым улицам добавился участок улицы Кирова. Сегодня Башкирия прощается с первым президентом республики Муртазой Рахимовым, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет. Церемония прощания, которую могут посетить все желающие проходит в самом центре столицы, в ГКЗ «Башкортостан».

Уже после начала церемонии в Уфе дополнительно к анонсированным заранее перекрытых участков улиц прибавился участок улицы Кирова от улицы Цюрупы до улицы Мустая Карима.

Напомним, до обеда также не получится проехать по следующим улицам:

  • Ленина (от Кирова до Пушкина), 
  • Пушкина (от Советской до Степана Разина), 
  • Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина), 
  • Малую Бакунина (от Степана Разина до Алтайской), 
  • Алтайскую (от Татарской до Пятигорской).
Сегодня с 9 утра в Уфе перекроют центр из-за церемонии прощания с Муртазой Рахимовым
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#Ирина Деревянчук#Город#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым
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