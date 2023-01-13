В течение дня в больницы РФ попали 882 человека с коронавирусом

Posted 13 января 14:00
Published 13 января 14:00
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Кроме того, за 24 часа в России было зарегистрировано 4675 новых случаев инфицирования COVID-19, сутками ранее — 4201.
За сутки было зарегистрировано 4541 пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции. Об этом информирует Russian.rt.com.
За прошедший день умерли 48 человек с SARS-CoV-2.
12 января в Пензенской области зафиксировали первый на территории РФ случай заболевания новым штаммом COVID-19 «кракен».