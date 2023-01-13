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Posted 13 января 14:00

Published 13 января 14:00

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В течение дня в больницы РФ попали 882 человека с коронавирусом

13 января 14:00
За прошедший день в российские стационары были госпитализированы 882 человека с SARS-CoV-2; накануне в больницы были направлены 900 граждан с данным диагнозом.

Кроме того, за 24 часа в России было зарегистрировано 4675 новых случаев инфицирования COVID-19, сутками ранее — 4201.

За сутки было зарегистрировано 4541 пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции. Об этом информирует Russian.rt.com.

За прошедший день умерли 48 человек с SARS-CoV-2.

12 января в Пензенской области зафиксировали первый на территории РФ случай заболевания новым штаммом COVID-19 «кракен».

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