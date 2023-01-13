В селах Башкирии восстановят подачу воды

Как отмечают в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии, главная цель проекта «Чистая вода» – повышение к 2024 году показателя доли населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, с 86,6% до 92,5%. Для достижения этого показателя на территории Башкирии планируется построить или реконструировать 29 объектов водоснабжения. Всего в республике в рамках реализации проекта до 2024 года планируется строительство объектов водоснабжения в 22 муниципалитетах.