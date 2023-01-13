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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя салона красоты

Сегодня, 10:10
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
После косметических процедур в одном из салонов красоты города Ишимбай несколько клиенток получили серьёзные кожные заболевания — лица девушек покрылись кровавыми рубцами

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя салона красоты. Ранее на неё поступили жалобы от нескольких клиенток салона. Женщина подозревается в оказании услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сообщается, что четыре девушки воспользовались косметическими процедурами, предоставляемыми салоном. В частности речь идет о процедуре лазерной шлифовки лица, притом оборудование, на котором проводилась процедура не соответствовало требованиям безопасности.

Вследствие этого у клиенток салона развилось кожное заболевание. По словам самих пострадавших, их лица после процедуры напоминают «кровавое месиво».

В настоящий момент по данному факту проводится следственная проверка. Сотрудники ведомства провели обыски, а также изъяли ряд предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.



#Азамат Нухов#Общество
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