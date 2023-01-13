В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя салона красоты. Ранее на неё поступили жалобы от нескольких клиенток салона. Женщина подозревается в оказании услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.