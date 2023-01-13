Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя салона красоты. Ранее на неё поступили жалобы от нескольких клиенток салона. Женщина подозревается в оказании услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Сообщается, что четыре девушки воспользовались косметическими процедурами, предоставляемыми салоном. В частности речь идет о процедуре лазерной шлифовки лица, притом оборудование, на котором проводилась процедура не соответствовало требованиям безопасности.
Вследствие этого у клиенток салона развилось кожное заболевание. По словам самих пострадавших, их лица после процедуры напоминают «кровавое месиво».
В настоящий момент по данному факту проводится следственная проверка. Сотрудники ведомства провели обыски, а также изъяли ряд предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.