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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Башкирии трое полицейских избили нетрезвого мужчину и могут потерять работу

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Проверку проводит служба собственной безопасности МВД и следователи Нефтекамска.

В Башкирии троих полицейских проверит служба собственной безопасности МВД и следователи. Причиной для проверки стала предварительная информация о том, что сотрудники ППС остановили мужчину в изрядном подпитии и доставили в отдел полиции, однако там мужчина не стал раскрывать свою личность, за что на него был составлен административный протокол.

Однако позже задержанный мужчина заявил о том, что в попытках установить его личность полицейские избили его, в том числе и с применением имеющихся у них спецсредств. Оперативники уже передали материалы следствию, которое после проверки даст правовую оценку инциденту.

Временно исполняющий обязанности министра МВД Башкирии Артур Сайфуллин также назначил служебную проверку и заявил, что если вышеизложенные данные удастся подтвердить, то сотрудников ППС уволят из органов и ответят за содеянное по закону, к дисциплинарной ответственности в случае подтверждения данных привлекут и руководителей постовых полицейских.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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