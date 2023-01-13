В Башкирии трое полицейских избили нетрезвого мужчину и могут потерять работу

В Башкирии троих полицейских проверит служба собственной безопасности МВД и следователи. Причиной для проверки стала предварительная информация о том, что сотрудники ППС остановили мужчину в изрядном подпитии и доставили в отдел полиции, однако там мужчина не стал раскрывать свою личность, за что на него был составлен административный протокол.