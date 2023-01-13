В Башкирии трое полицейских избили нетрезвого мужчину и могут потерять работу

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Башкирии троих полицейских проверит служба собственной безопасности МВД и следователи. Причиной для проверки стала предварительная информация о том, что сотрудники ППС остановили мужчину в изрядном подпитии и доставили в отдел полиции, однако там мужчина не стал раскрывать свою личность, за что на него был составлен административный протокол.
Однако позже задержанный мужчина заявил о том, что в попытках установить его личность полицейские избили его, в том числе и с применением имеющихся у них спецсредств. Оперативники уже передали материалы следствию, которое после проверки даст правовую оценку инциденту.
Временно исполняющий обязанности министра МВД Башкирии Артур Сайфуллин также назначил служебную проверку и заявил, что если вышеизложенные данные удастся подтвердить, то сотрудников ППС уволят из органов и ответят за содеянное по закону, к дисциплинарной ответственности в случае подтверждения данных привлекут и руководителей постовых полицейских.