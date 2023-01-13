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Posted 13 января 12:31

Published 13 января 12:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Башкирии появится еще один пансионат для пожилых

13 января 12:31
Пансионат расположится в селе Канлы Кушнаренковского района. Концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата на 36 мест подписано с центром социального обслуживания населения «Доверие-Кушнаренково».

— При реконструкции бывшей школы под новый социальный объект будут соблюдены все нормативы противопожарной безопасности и безбарьерной среды, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. — Главное, как показывает практика, оживет само село: появится цех, где вкусно пахнет булочками, отделение физиотерапии, в котором смогут получать услуги и местные граждане пожилого возраста, будет общение, проведение общих сельских мероприятий.

Концессионеру безвозмездно передаются в пользование на 40 лет объекты и земельный участок. Он будет ежегодно будет получать субсидию в 3,9 млн рублей для оказания социальных услуг. Дотироваться будут 23 места, остальные 13 мест будут предоставляться на коммерческой основе.

В проект инвестор планирует вложить 20,1 млн рублей, из которых 8,1 млн — собственные средства, 6 млн — грант, еще столько же — заемные средства. В течение первых двух лет концессионер проведет реконструкцию объекта, благодаря которой его площадь увеличится в два раза, а также установит оборудование. Предполагается, что затраты окупятся за двенадцать лет.

Напомним, что в республике в рамках государственно-частного партнерства уже открыто четыре пансионата для пожилых: в селе Ирсаево Мишкинского района, в селе Шарипово Кушнаренковского района, в селе Табынское и в деревне Татарский Саскуль Гафурийского района. В общей сложности они рассчитаны на 110 мест, объем инвестиций составил 29,7 млн рублей.

Во втором квартале 2023 года планируется ввести пятый пансионат — он расположен в Иглинском районе и рассчитан на 22 места. Объем инвестиций по проекту составит 9,7 млн рублей.

Открытие пансионатов предусмотрено региональным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Нацпроект, в частности, предполагает системную поддержку и повышение качества жизни старшего поколения.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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