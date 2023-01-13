В Башкирии появится еще один пансионат для пожилых

В проект инвестор планирует вложить 20,1 млн рублей, из которых 8,1 млн — собственные средства, 6 млн — грант, еще столько же — заемные средства. В течение первых двух лет концессионер проведет реконструкцию объекта, благодаря которой его площадь увеличится в два раза, а также установит оборудование. Предполагается, что затраты окупятся за двенадцать лет.