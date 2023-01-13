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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

«У нас были добрые отношения»: Путин о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове

Сегодня, 09:55
Фото: скриншот с трансляции
Президент России прибыл в Уфу сегодня, 13 января, на прощание с Муртазой Рахимовым.

Сегодня, 13 января, президент России провел рабочую встречу с главой Башкирии в ходе которой отметил заслуги первого руководителя республики Муртазы Рахимова.

— Мы в траурный день с вами совещаемся. Мы прощаемся с первым руководителем республики с Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики, — отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что Муртаза Рахимов практическое и реальное участие в жизни всей России, а также сыграл "важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории".

Напомним, что сегодня, 13 января, в Уфе простились с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. По этому случаю в столицу республики прилетел Владимир Путин. 

Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
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#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым#Элина Сайфранова
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