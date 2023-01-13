«Тяжелая утрата»: экс-премьер министр Башкирии Сарбаев о смерти Муртазы Рахимова

Также экс-премьер министр Башкирии отметил, что всегда относился к Муртазе Рахимову с любовью и уважением и замечания с его стороны «очень больно отражались». В последний раз Раиль Сарбаев видел первого президента полгода назад, однако в ночь с 10 на 11 января, по словам мужчины, Муратаза Рахимов ему снился.