«Тяжелая утрата»: экс-премьер министр Башкирии Сарбаев о смерти Муртазы Рахимова

Сегодня, 13 января, в Уфе прощаются с первым президентом Башкирии. Среди тех, кто пришел в ГКЗ «Башкортостан» был бывший премьер-министр республиканского правительства Раиль Сарбаев. Он поделился с корреспондентом Mkset историями о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове и добавил, что смерть политика для него лично «тяжелая утрата».
— Было тяжело работать с ним [Муртазой Рахимовым], но в то же время легко. Потому что любой его звонок мы воспринимали и ждали с особым волнением, трепетом. Кроме того, что он мог спросить о жизни, о делах в районе, он мог спросить и о тех неприглядных вещах, о которых мы знали, но боялись, что он может узнать. Он об этом спрашивал и говорил: «Ребята, у вас там непорядок, наведите его». Когда сотовые телефоны появились, где бы ты ни был тебя с ним соединяли. Он спрашивал: «Ты где?», отвечал: «Я в городе/в районе по сотовому телефону отвечаю», он говорил: «Если не так далеко, вернись в кабинет и мне перезвони». Удивительный человек, — вспоминает Раиль Сарбаев.
Вспоминает Сарбаев и одну из командировок Муртазы Рахимова в Зианчуринский район, которая состоялась в 93-м году. Тогда после посещения администрации района тогда еще председатель Верховного совета Башкирской АССР остался недоволен.
— «Если вы не можете навести порядок у себя во дворе, я очень сомневаюсь, что будет порядок в районе. Я по приезде в Уфу сделаю соответствующие выводы», — вспоминает слова Муртазы Рахимова Сарбаев, — Уже через год в 94-м году кадровые изменения в Зианчуринском районе произошли.
Также экс-премьер министр Башкирии отметил, что всегда относился к Муртазе Рахимову с любовью и уважением и замечания с его стороны «очень больно отражались». В последний раз Раиль Сарбаев видел первого президента полгода назад, однако в ночь с 10 на 11 января, по словам мужчины, Муратаза Рахимов ему снился.