Турчак опроверг заявление об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Напомним, ранее об отмене отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов заявила депутат Госдумы Нина Останина. Чиновница высказала предположение, что документ был издан в связи с тем, что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».