Турчак опроверг заявление об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Отсрочка от частичной мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Как сообщил политик в своем телеграм-канале, соответствующая директива Генерального штаба ВС РФ, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать.
Турчак также отметил, что данный вопрос был отработан совместно с российским Министерстом обороны, чтобы «прекратить все спекуляции на эту тему».
Напомним, ранее об отмене отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов заявила депутат Госдумы Нина Останина. Чиновница высказала предположение, что документ был издан в связи с тем, что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».