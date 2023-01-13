Толпы желающих проститься с Муртазой Рахимовым в Уфе согреют в специальных автобусах

Власти сообщали о том, что церемония прощания начнется сегодня в 9 утра и несмотря на рабочий день и зимнюю прохладу уже с открытия у ГКЗ стали скапливаться очереди из жителей, желающих отдать дань памяти Муртазе Рахимову.