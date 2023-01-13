Толпы желающих проститься с Муртазой Рахимовым в Уфе согреют в специальных автобусах

Сегодня, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе проходит церемония прощания с ушедшим из жизни в ночь на 12 января первым президентом Башкортостана Муртазой Губайдулловичем Рахимовым. Ему было 88 лет.
Власти сообщали о том, что церемония прощания начнется сегодня в 9 утра и несмотря на рабочий день и зимнюю прохладу уже с открытия у ГКЗ стали скапливаться очереди из жителей, желающих отдать дань памяти Муртазе Рахимову.
Как сообщал вчера мэр Уфы ратмир Мавлиев в социальных сетях, несмотря на отступившие морозы, погода остается прохладной, в связи с этим у ГКЗ «Башкортостан» разместят автобусы, в которых ожидающие своей очереди могут согреться.
В центре Уфы уже перекрыто движение транспорта, продлится оно до 14:30. Похоронят первого президента Башкортостана на Мусульманском кладбище в Уфе.