Стало известно, о чем глава Башкирии попросил Путина во время рабочего совещания

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Сегодня, 13 января, в Уфу прибыл Владимир Путин и провел рабочую встречу с главой Башкирии.
Известно, что в ходе совещания Хабиров обратился к Путину с просьбами поддержать создание особой экономической зоны в Агидели, заявку республики на инфраструктурные кредиты, а также строительство госпиталя для ветеранов войн и реконструкцию цирка в Уфе.
Кроме того, глава региона пригласил Владимира Путина на форум Россия - Белоруссия и 450-летние Уфы.
Напомним, что в Уфе президент пробыл немногим больше 2,5 часов. Владимир Путин возложил цветы к гробу Муртазы Рахимова, а после провел встречу в действующим главой региона.