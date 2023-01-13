Стало известно, о чем глава Башкирии попросил Путина во время рабочего совещания

Известно, что в ходе совещания Хабиров обратился к Путину с просьбами поддержать создание особой экономической зоны в Агидели, заявку республики на инфраструктурные кредиты, а также строительство госпиталя для ветеранов войн и реконструкцию цирка в Уфе.