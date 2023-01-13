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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Стало известно, о чем глава Башкирии попросил Путина во время рабочего совещания

Сегодня, 12:40
Встреча Радия Хабирова с президентом России состоялась сегодня, 13 января, после прощания с Муртазой Рахимовым.

Сегодня, 13 января, в Уфу прибыл Владимир Путин и провел рабочую встречу с главой Башкирии.

Известно, что в ходе совещания Хабиров обратился к Путину с просьбами поддержать создание особой экономической зоны в Агидели, заявку республики на инфраструктурные кредиты, а также строительство госпиталя для ветеранов войн и реконструкцию цирка в Уфе. 

Кроме того, глава региона пригласил Владимира Путина на форум Россия - Белоруссия и 450-летние Уфы. 

Напомним, что в Уфе президент пробыл немногим больше 2,5 часов. Владимир Путин возложил цветы к гробу Муртазы Рахимова, а после провел встречу в действующим главой региона. 

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#Элина Сайфранова
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