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Сенатор и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов: «Благодаря Рахимову есть проспект Салавата Юлаева»

Сегодня, 07:01
Фото: mkset.ru
Сенатор от Башкирии рассказал за что ценил президента республики и как профессионала и как личность.

Церемонию прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, которая сегодня 13 января проходит в ГКЗ «Башкортостан» посетили высокие чиновники, среди желающих проститься с Муртазой Губайдулловичем и сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, ранее занимавший пост мэра Уфы.

— Муртаза Губайдуллович навсегда останется в памяти народа. Его всегда будут помнить за его успехи и достижения и вместе с тем очень простым человеком. Он общался как с высшими чиновниками, с академиками и одновременно с простым человеком что в городе, что в селе — вспомнил Ирек Ялалов.

Особенно запомнились сенатору от Башкирии и экс-мэру Уфы инспекции Рахимова объектов капитального строительства. Ялалов назвал и жесткими и требовательными

— Он очень интересовался, как Уфа развивается, благодаря ему в Уфе есть прекрасная магистраль проспект Салавата Юлаева. Никто в этот проект не верил, потому что он строился в тяжелейших условиях, причем финансировалось все это нефтехимическими предприятиями, а не из бюджета. Огромные средства привлекались на развитие транспорта и инфраструктуры — напомнил сенатор.

Запомнилось Ялалову и то, что Муртаза Рахимов поддерживал молодые кадры, не делил людей по национальному признаку и ценил работу на результат.

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#Ирина Деревянчук#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым#Общество
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