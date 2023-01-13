Сенатор и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов: «Благодаря Рахимову есть проспект Салавата Юлаева»

Сенатор от Башкирии рассказал за что ценил президента республики и как профессионала и как личность.

Церемонию прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, которая сегодня 13 января проходит в ГКЗ «Башкортостан» посетили высокие чиновники, среди желающих проститься с Муртазой Губайдулловичем и сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, ранее занимавший пост мэра Уфы. — Муртаза Губайдуллович навсегда останется в памяти народа. Его всегда будут помнить за его успехи и достижения и вместе с тем очень простым человеком. Он общался как с высшими чиновниками, с академиками и одновременно с простым человеком что в городе, что в селе — вспомнил Ирек Ялалов. Особенно запомнились сенатору от Башкирии и экс-мэру Уфы инспекции Рахимова объектов капитального строительства. Ялалов назвал и жесткими и требовательными — Он очень интересовался, как Уфа развивается, благодаря ему в Уфе есть прекрасная магистраль проспект Салавата Юлаева. Никто в этот проект не верил, потому что он строился в тяжелейших условиях, причем финансировалось все это нефтехимическими предприятиями, а не из бюджета. Огромные средства привлекались на развитие транспорта и инфраструктуры — напомнил сенатор. Запомнилось Ялалову и то, что Муртаза Рахимов поддерживал молодые кадры, не делил людей по национальному признаку и ценил работу на результат. Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова Узнать подробнее