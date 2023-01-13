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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Россия: Аргентина и Англия должны возобновить диалог по мальвинскому вопросу

Сегодня, 17:53
По данным, предоставленным Марией Захаровой, представителем МИД РФ, Россия выступает за скорейшее возобновление прямого диалога по вопросу Мальвинских (Фолклендских) островов между Аргентиной и Англией. Целью является урегулирование спора в рамках резолюций ООН.

Во время брифинга Захарова отметила неизменность и принципиальность позиции РФ по данному вопросу и призвала к скорейшему возобновлению прямых переговоров двух государств, результатом которых должно стать мирное и окончательное завершение спора по ситуации с островами в рамках резолюций ООН.

Также дипломат заявила о недопустимости милитаризации Южноатлантического региона. Об этом пишет Russian.rt.com.

Летом прошлого года лидер РФ Владимир Путин заявил об имперских амбициях властей Британии в связи с высказыванием английского премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая заявила о необходимости начала военных действий против Аргентины в связи с мальвинской проблемой. 

По мнению зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева Британия должна вернуть острова Аргентине.

Известно, что в 1982 году в результате военных действий Британия установила контроль над Мальвинскими островами.

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