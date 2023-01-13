Россия: Аргентина и Англия должны возобновить диалог по мальвинскому вопросу

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Во время брифинга Захарова отметила неизменность и принципиальность позиции РФ по данному вопросу и призвала к скорейшему возобновлению прямых переговоров двух государств, результатом которых должно стать мирное и окончательное завершение спора по ситуации с островами в рамках резолюций ООН.
Также дипломат заявила о недопустимости милитаризации Южноатлантического региона. Об этом пишет Russian.rt.com.
Летом прошлого года лидер РФ Владимир Путин заявил об имперских амбициях властей Британии в связи с высказыванием английского премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая заявила о необходимости начала военных действий против Аргентины в связи с мальвинской проблемой.
По мнению зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева Британия должна вернуть острова Аргентине.
Известно, что в 1982 году в результате военных действий Британия установила контроль над Мальвинскими островами.