Россия: Аргентина и Англия должны возобновить диалог по мальвинскому вопросу

Во время брифинга Захарова отметила неизменность и принципиальность позиции РФ по данному вопросу и призвала к скорейшему возобновлению прямых переговоров двух государств, результатом которых должно стать мирное и окончательное завершение спора по ситуации с островами в рамках резолюций ООН.