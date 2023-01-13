РЭО: 160 предприятий России готовы заняться выпуском оборудования для сферы ТКО

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Разработанная РЭО платформа начала работать в апреле 2022 года. Сервис направлен на поиск и продвижение отечественных предприятий, которые производят оборудование для отходоперерабатывающей отрасли.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о регулярном пополнении базы площадки, которая уже успела обрести популярность среди бизнесменов и инвесторов. Компании, которые работают в сфере обращения с ТКО, могут найти замену импортному оборудованию и получить возможность поддержки со стороны государства. Это одно из основных направлений формирования цикличной экономики в стране и мусорной реформы в целом.
Первоначальная база сервиса была сформирована из 60 предприятий на основании имеющихся данных. После запуска платформы свыше 40 заявок поступило через форму связи на сайте Российского экологического оператора или официальным письмом. Еще примерно 60 заявок были учтены при мониторинге российских компаний, занимающихся выпуском оборудования.
Замглавы РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что сервис «Знай Наших» является удобным маркетинговым инструментом для российских производителей оборудования. Посредством платформы компании могут рассказать о своей продукции потенциальным клиентам, выйти на связь с целевой аудиторией и обрести полезные деловые связи.
На площадке регистрируются российские предприятия, которые выпускают оборудование для сбора мусора, его накопления и утилизации. Среди пользователей платформы есть и компании, которые производят технику для термического обезвреживания и размещения отходов.
Данный проект направлен на развитие экономики замкнутого цикла в России.