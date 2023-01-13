РЭО: 160 предприятий России готовы заняться выпуском оборудования для сферы ТКО

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о регулярном пополнении базы площадки, которая уже успела обрести популярность среди бизнесменов и инвесторов. Компании, которые работают в сфере обращения с ТКО, могут найти замену импортному оборудованию и получить возможность поддержки со стороны государства. Это одно из основных направлений формирования цикличной экономики в стране и мусорной реформы в целом.