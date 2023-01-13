Президент Владимир Путин прибыл в Уфу на прощание с Муртазой Рахимовым: видео

Прощание с Муртазой Губайдулловичем Рахимовым проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». У ГКЗ до сих пор находятся толпы людей, которые хотят проводить Муртазу Рахимова в последний путь. В скором времени траурная процессия тронется в путь по улице Ленина. Гроб с телом Муртазы Рахимова повезет специализированный лафет.