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Президент Владимир Путин прибыл в Уфу на прощание с Муртазой Рахимовым: видео

Сегодня, 07:55
Фото: mkset.ru
Муртаза Рахимов скончался в среду в возрасте 88 лет.

На проходящую сегодня, 13 января в Уфе церемонию прощания с первым президентом республики Башкортостан прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин.

Прощание с Муртазой Губайдулловичем Рахимовым проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». У ГКЗ до сих пор находятся толпы людей, которые хотят проводить Муртазу Рахимова в последний путь. В скором времени траурная процессия тронется в путь по улице Ленина. Гроб с телом Муртазы Рахимова повезет специализированный лафет.

В данный момент камеры Уфанет в районе улицы Ленина не отображаются на сайте

 

Видео: видео телеканала "Звезда"
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#Ирина Деревянчук#Общество#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым#Видео
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