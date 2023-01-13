ОМК поддержала в Благовещенске два проекта по изготовлению авторских сувениров

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На деньги гранта, выделенного ОМК, Евгения Кожевникова приобрела современное специализированное оборудование для своей студии печати и изготовления сувениров «PRINT_EK». В студии, которая располагается на территории Центра развития культуры Благовещенска, все желающие могут заказать авторские подарки. Например, со сложными изображениями, в том числе и на объемных поверхностях.
— Теперь я могу сделать печать, например, на сувенирных тарелочках почти любого размера, и при этом цвета будут яркими и насыщенными, — рассказывает Евгения Кожевникова. — Кроме того, я закупила оборудование для изготовления печатей и пока активно тестирую его. Такая услуга для нашего города новая, раньше нужно было за печатью ехать в Уфу. Еще одно направление деятельности, которое удалось усовершенствовать, это производство линейки продукции с символикой города и района. Такие сувениры отлично расходятся в том числе и в связи с развитием промышленного туризма в Благовещенске.
На пасеке Рамзиля Валиева посетители не только знакомятся с тонкостями профессии пчеловода, но и могут сами изготовить или приобрести башкирский медовый сувенир.
Стимулом для открытия собственного дела для Рамзиля Валиева стала программа поддержки социального предпринимательства «Начни свое дело», которую реализует ОМК. Благодаря полученному от компании гранту мужчина приобрел ульи, пчелиные семьи, а также необходимый инвентарь пасечника. В летнее время на пасеке проходят мастер-классы еще и для школьников и студентов, где они могут познакомиться с профессией пчеловода и сами изготовить сувенир из пчелиного воска или меда.
Рамзиль Валиев отмечает, что небольшая пасека — мечта многих людей. Но они зачастую сомневаются, что освоят эту науку. Его проект создан как раз для того, чтобы мотивировать гостей сохранять вековую традицию бортничества, которая сложилась в Башкирии.
- Эксклюзивные благовещенские медовые сувениры или подарки с местной символикой являются неотъемлемой частью развития туристического потенциала города. Мы рады поддерживать инициативы, которые помогают развивать бренд Благовещенска и знакомить жителей и гостей с его богатой историей и традициями, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Развитием и популяризацией социального предпринимательства в Благовещенском районе и в городе занимается благовещенский завод ОМК в партнерстве с Ассоциацией организаций предпринимательства Республики Башкортостан. Программа «Начни свое дело» проходит в городе уже в шестой раз. Она состоит из трех основных блоков: образовательной части, грантового конкурса и акселератора социальных проектов. По оценке социально-экономического эффекта программы методом SROI в 2021 году, социальный возврат на инвестиции в Благовещенске составил 3,7:1. Это значит, что на каждый инвестированный компанией рубль ценность полученных социальных результатов составляет 3,7 рублей.
Основная задача программы — решение общественных проблем, повышение уровня гражданской и деловой активности в городе, смягчение социальной напряженности. Общий бюджет «Начни свое дело» в 2022 году составил 3 млн руб., из которых 2,2 млн направили на гранты. Еще около 3 млн рублей дополнительного финансирования привлекли из разных источников. В 2022 году в грантовом конкурсе программы ОМК поддержала 11 социально-предпринимательских проекта. Благодаря ним в городе появилось 13 новых рабочих мест.
По итогам работы в 2021 году благовещенский завод ОМК занял третье место за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территории в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».