ОМК поддержала в Благовещенске два проекта по изготовлению авторских сувениров

— Теперь я могу сделать печать, например, на сувенирных тарелочках почти любого размера, и при этом цвета будут яркими и насыщенными, — рассказывает Евгения Кожевникова. — Кроме того, я закупила оборудование для изготовления печатей и пока активно тестирую его. Такая услуга для нашего города новая, раньше нужно было за печатью ехать в Уфу. Еще одно направление деятельности, которое удалось усовершенствовать, это производство линейки продукции с символикой города и района. Такие сувениры отлично расходятся в том числе и в связи с развитием промышленного туризма в Благовещенске.