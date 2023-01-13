mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Опубликовано фото лафета, на котором провезут гроб с телом Рахимова до кладбища в Уфе

Сегодня, 05:13
Участок улицы Ленина напротив концертного зала перекрыт, дежурит полиция.

Прямо сейчас в уфе в концертном зале «Башкортостан» в центре города проходит траурная церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который ушел из жизни накануне, в ночь с 11 на 12 января. У зала собралась толпа людей и чтобы попасть в зал, где стоит гроб с телом покойного президента республики, необходимо отстоять внушительную очередь.

Напротив ГКЗ уже припаркован лафет, на котором гроб с телом Муртазы Рахимова провезут по улице Ленина. Поясним, лафетом называют специальную опору для артиллерийского орудия. Лафет используется для значимых похоронных процессий с особыми почестями.

Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Узнать подробнее
#Общество#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Сегодня, 08:28
Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов
Сегодня, 07:52
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Вчера, 03:39
«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Вчера, 14:48
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Вчера, 09:57
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Вчера, 08:17