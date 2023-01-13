Опубликовано фото лафета, на котором провезут гроб с телом Рахимова до кладбища в Уфе

Прямо сейчас в уфе в концертном зале «Башкортостан» в центре города проходит траурная церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который ушел из жизни накануне, в ночь с 11 на 12 января. У зала собралась толпа людей и чтобы попасть в зал, где стоит гроб с телом покойного президента республики, необходимо отстоять внушительную очередь.
Напротив ГКЗ уже припаркован лафет, на котором гроб с телом Муртазы Рахимова провезут по улице Ленина. Поясним, лафетом называют специальную опору для артиллерийского орудия. Лафет используется для значимых похоронных процессий с особыми почестями.