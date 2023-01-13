Муртазу Рахимова похоронили на Мусульманском кладбище в Уфе

Напомним, сегодня в Уфе состоялось прощание с Муртазой Рахимовым, возглавлявшим республику в период с 1993 по 2010 год. Первый президент Башкортостана скончался в ночь с 11 на 12 января, его последними словами стали пожелания процветания стране и республике.