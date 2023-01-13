Муртазу Рахимова похоронили на Мусульманском кладбище в Уфе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Первый президент Башкортостана Муртаза Губайлуллович Рахимов был похоронен сегодня, 13 января, на Мусульманском кладбище в Уфе. Перед погребением на кладбище прочитали молитву. Рахимова проводили в последний путь со всеми почестями: традиционно оркестр исполнил траурный марш, а почетный караул произвел салют из трех залпов холостыми патронами.
Напомним, сегодня в Уфе состоялось прощание с Муртазой Рахимовым, возглавлявшим республику в период с 1993 по 2010 год. Первый президент Башкортостана скончался в ночь с 11 на 12 января, его последними словами стали пожелания процветания стране и республике.
На траурной церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, глава Башкирии Радий Хабиров, глава республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.