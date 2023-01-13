Мэр Уфы простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом сам градоначальник сообщил в своих социальных сетях.
Так, Мавлиев возложил цветы к гробу и высказал соболезнования родным.
— Вечная память, — подписал фотографии мэр города.
Напомним, что Муртаза Рахимов скончался 11 января. Сегодня, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан» с 9:00 и до 12:00 желающие могут проситься с первым президентом республики. После чего пройдёт траурный митинг. Похоронят политика на мусульманском кладбище.