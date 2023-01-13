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Мэр Уфы простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Сегодня, 05:05
Фото: Ратмир Мавлиев // Telegram
Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. Проститься с политиком можно сегодня в ГКЗ «Башкортостан».

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом сам градоначальник сообщил в своих социальных сетях.

Так, Мавлиев возложил цветы к гробу и высказал соболезнования родным.

— Вечная память, — подписал фотографии мэр города.

Напомним, что Муртаза Рахимов скончался 11 января. Сегодня, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан» с 9:00 и до 12:00 желающие могут проситься с первым президентом республики. После чего пройдёт траурный митинг. Похоронят политика на мусульманском кладбище.

Толпы желающих проститься с Муртазой Рахимовым в Уфе согреют в специальных автобусах
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#Элина Сайфранова#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым
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