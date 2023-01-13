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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Как прошла церемония прощания с Муртазой Рахимовым в Уфе

Сегодня, 15:54
Фото: Mkset.ru
Простится с первым президентом республики пришли сотни жителей Уфы и Башкирии, многие из них восприняли новость о кончине Рахимова как личную утрату.

В ночь с 11 на 12 января в возрасте 88 лет ушел из жизни первый президент республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов. 

Церемония прощания состоялась сегодня, 13 января в ГКЗ "Башкортостан". Проститься с легендарным политиком пришли глава Башкирии Радий Хабиров, первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев, действующий глава республики Рустам Минниханов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также сотни жителей Уфы и республики. 

Фото: Mkset.ru

На траурную церемонию также прибыл президент России Владимир Путин. По словам главы государства, с покойным Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Также отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная особенность Башкирии

Первый президент республики был похоронен на Мусульманском кладбище в Уфе. Рахимова проводили в последний путь со всеми почестями: традиционно оркестр исполнил траурный марш, а почетный караул произвел салют из трех залпов холостыми патронами.

Подробнее о том, как прошла церемония прощания с первым президентом Башкортостана Mkset рассказывал здесь

Фото: Mkset.ru
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