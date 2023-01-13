Как прошла церемония прощания с Муртазой Рахимовым в Уфе

На траурную церемонию также прибыл президент России Владимир Путин. По словам главы государства, с покойным Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Также отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная особенность Башкирии.