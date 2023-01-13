Как прошла церемония прощания с Муртазой Рахимовым в Уфе

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В ночь с 11 на 12 января в возрасте 88 лет ушел из жизни первый президент республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов.
Церемония прощания состоялась сегодня, 13 января в ГКЗ "Башкортостан". Проститься с легендарным политиком пришли глава Башкирии Радий Хабиров, первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев, действующий глава республики Рустам Минниханов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также сотни жителей Уфы и республики.
На траурную церемонию также прибыл президент России Владимир Путин. По словам главы государства, с покойным Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Также отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная особенность Башкирии.
Первый президент республики был похоронен на Мусульманском кладбище в Уфе. Рахимова проводили в последний путь со всеми почестями: традиционно оркестр исполнил траурный марш, а почетный караул произвел салют из трех залпов холостыми патронами.
Подробнее о том, как прошла церемония прощания с первым президентом Башкортостана Mkset рассказывал здесь.