Хабиров рассказал о последней встрече с первым президентом Башкирии в больнице

Сегодня, 13 января, в Уфе прощаются с первым президент Башкирии Муртазой Рахимовым. С 9:00 перед ГКЗ «Башкортостан» уже выстроилась очередь из желающих проститься с политиком.
Между тем, в эфире БСТ глава региона Радий Хабиров рассказал журналистам о последней встречи с Муртазой Рахимовым. Она, по его словам, состоялась 31 декабря в больнице, тогда у Хабирова была надежда.
— Тогда я ушёл с надеждой, честно говоря. 31 декабря я ему так и сказал: у вас 7 февраля день рождения, 89 лет, может, мы это дело как-то отметим? Вообще, была мечта, чтобы мы отметили его 90-летие, но судьба рассудила иначе. И все же в наших сердцах, в наших мыслях, в наших образах он останется несокрушимым лидером, который вёл за собой республику, и абсолютным патриотом России — и это самое важное! — Радий Хабиров.
Кроме того, глава региона отметил, что Муртаза Рахимов вел республику в очень сложные времена и его уход — огромная потеря.
Напомним, что сегодня 9:00 до 12:00 в Уфе в концертном зале «Башкирия» проходит церемония прощания с первым президентом республики. После чего состояться траурный митинг.