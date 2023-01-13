Хабиров рассказал о последней встрече с первым президентом Башкирии в больнице

— Тогда я ушёл с надеждой, честно говоря. 31 декабря я ему так и сказал: у вас 7 февраля день рождения, 89 лет, может, мы это дело как-то отметим? Вообще, была мечта, чтобы мы отметили его 90-летие, но судьба рассудила иначе. И все же в наших сердцах, в наших мыслях, в наших образах он останется несокрушимым лидером, который вёл за собой республику, и абсолютным патриотом России — и это самое важное! — Радий Хабиров.