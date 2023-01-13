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Posted 13 января 14:01

Published 13 января 14:01

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Германия направит Молдове 19 подержанных «Пираний»

13 января 14:01
По данным, обнародованным Анатолием Носатым, молдавским министром обороны, ФРГ осуществит безвозмездную поставку республике 19-ти отремонтированных БТР «Пиранья». Технику планируется применять при подготовке к миротворческим миссиям.

Носатый заявил, что на 19 единиц техники будут установлены пулеметы. Он отметил факт пожертвования со стороны властей ФРГ и подчеркнул, что хотя БТР принадлежат к третьему поколению, они прошли капремонт и имеют гарантийный срок службы. Об этом информирует Russian.rt.com.

БТР будут доставлены в Молдавию до середины текущего года.

По словам молдавского лидера Майи Санду, государство соблюдает политический нейтралитет, но его армия должна иметь современное оснащение.

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