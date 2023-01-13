Германия направит Молдове 19 подержанных «Пираний»

Носатый заявил, что на 19 единиц техники будут установлены пулеметы. Он отметил факт пожертвования со стороны властей ФРГ и подчеркнул, что хотя БТР принадлежат к третьему поколению, они прошли капремонт и имеют гарантийный срок службы. Об этом информирует Russian.rt.com.