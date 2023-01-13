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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Фестиваль студентов состоится на площадке Севкабель Порт

Сегодня, 12:17
25 января в пространстве Севкабель Порт в Санкт-Петербурге соберутся студенты, резиденты Insight People, представители отечественного шоу-бизнеса и массмедиа. Площадка превратится в территорию творчества и погрузит гостей в атмосферу шумного праздника и больших возможностей.

В День студента на самой стильной площадке Санкт-Петербурга состоится масштабный СтудФест – праздник для всей молодежи России. В пространстве Севкабель Порт соберутся медийные звёзды, блогеры-миллионники и знаменитости из разных регионов страны.

Пространство СтудФеста будет разделено на несколько тематических зон, которые охватят все сферы интересов молодёжи: от музыки и науки до спорта и арт-инсталляций. Среди них – съёмочная площадка с актерским составом сериала «Универ», аудитория YAPPY, подкастная от RUTUBE, фудмаркет, выставка молодых художников из творческих вузов, лекторий.

Откроется VR-зона с современным оборудованием pro-класса. В зоне промоушена «Наше дело» гости мероприятия смогут попробовать силу на силометре, посоревноваться и даже записать видеовизитку для кастинга на второй сезон шоу «Вызов» на «ТНТ». А одной из самых крупных площадок СтудФеста станет спортивный квест, где все желающие увидят мастер-класс от Федерации скейтбординга России, сыграют в стритбол с командой PENA TEAM.  

На главной сцене в течение всего СтудФеста для гостей праздника будет идти концертная программа от любимых артистов. Известные ведущие вместе с блогерами проведут на сцене весь день и не дадут заскучать ни на минуту. А на финальном вечернем концерте выступят такие звезды, как  KAYA, Ershov, Bittuev, ST, Пицца, VAVAN, DAVA, TSOY, Тося Чайкина, RASA, Cream Soda, ЮДИ.

Мероприятие пройдет при поддержке партнеров – Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, продюсерского центра Insight People. Информационный партнер фестиваля - телеканал «Матч ТВ». 

 

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