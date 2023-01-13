Экс-глава нацбанка Башкирии Марданов: «С Рахимовым мы успешно преодолели кризис»

Сегодня, 13 января Башкирия прощается с первым президентом республики Муртазой Рахимовым, ушедшим из жизни на 89 году. Церемония прощания с ушедшим экс-руководителям собрала огромные очереди у ГКЗ. Разумеется помимо обычных граждан (а вход на церемонию открыт всем желающим, достаточно выстоять в очереди) на церемонии присутствуют и чиновники высокого ранга.