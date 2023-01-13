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Экс-глава нацбанка Башкирии Марданов: «С Рахимовым мы успешно преодолели кризис»

Сегодня, 06:24
Фото: mkset.ru
При власти Рахимова Марданов занимал высокие должности в экономическом секторе и вспомнил о том, как тогда преодолевали трудности.

Сегодня, 13 января Башкирия прощается с первым президентом республики Муртазой Рахимовым, ушедшим из жизни на 89 году. Церемония прощания с ушедшим экс-руководителям собрала огромные очереди у ГКЗ. Разумеется помимо обычных граждан (а вход на церемонию открыт всем желающим, достаточно выстоять в очереди) на церемонии присутствуют и чиновники высокого ранга.

В их числе Рустэм Марданов, который при власти Рахимова работал в экономическом секторе. Он рассказал о том, как вместе с Муртазой Губайдулловичем республика переживала кризис 1998 года.

— Когда я начинал работать в правительстве, совпал с кризисом 1998 года. Самым значимым я считаю как раз-таки преодоление этого кризиса, создание механизма для успешной структурной перестройки экономики предприятий и социальной сферы. Снижение ВВП и промышленного производства в Башкирии тогда составило всего 0,5%, тогда как по России цифра составила 10%. Мы прошли кризис успешно. Для меня значимым было и формирование эффективной банковской системы в республике, — вспомнил о работе с Рахимовым Марданов.

Также рассказал Марданов и удивительную новость о том, что Башкирия при Рахимове первая в России начала программу ипотечного кредитования.

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#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым#Общество#Ирина Деревянчук
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