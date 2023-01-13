Десятибалльные пробки зафиксировали вечером 3 января в Уфе

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Вечером 13 января Уфу вновь сковали пробки. Сервис «Яндекс Карты» оценивает ситуацию на дорогах в десять баллов.
По данным сервиса, наибольшие затруднения при движении в настоящий момент регистрируются в Советском и Кировском районах Уфы. Движение затруднено на улицах Революционная, 8 марта, Бабушкина, Оренбургская, Галле, проспекте Октября и многих других.
Отметим, что что сегодня днем в центре города также были зафиксированы пробки в восемь баллов. В течение нескольких часов движение по ряду городских улиц было ограничено в связи с проведением церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.