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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Десятибалльные пробки зафиксировали вечером 3 января в Уфе

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Наиболее напряженная ситуация складывается на дорогах в Советском и Кировском районах города

Вечером 13 января Уфу вновь сковали пробки. Сервис «Яндекс Карты» оценивает ситуацию на дорогах в десять баллов. 

По данным сервиса, наибольшие затруднения при движении в настоящий момент регистрируются в Советском и Кировском районах Уфы. Движение затруднено на улицах Революционная, 8 марта, Бабушкина, Оренбургская, Галле, проспекте Октября и многих других. 

Фото: "Яндекс Карты"

Отметим, что что сегодня днем в центре города также были зафиксированы пробки в восемь баллов. В течение нескольких часов движение по ряду городских улиц было ограничено в связи с проведением церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

#Город#Азамат Нухов
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