Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов

В России отменено право отсрочки от частичной мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Нина Останина в своем телеграм-канале.
Женщина отметила, что встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая подтвердила ей данную информацию.
— К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И. В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба, — пишет Нина Останина.
Останина также предполагает, документ издан в связи с тем, что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».