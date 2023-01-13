Бывшую жену иноагента из Уфы Моргенштерна* госпитализировали в Арабских Эмиратах

Бывшая супруга известного на всю Россию и за ее пределами рэпера Алишера Валиева, широко известного под именем Моргенштерн, а также причисленного к иностранным агентам, была госпитализирована в больницу в Объединенных Арабских Эмиратов. Девушка приехала туда на съемки, но почувствовала сильное недомогание о чем сообщила в своих социальных сетях.
Дилара Зинатуллина выложила фотографию на которой она лежит под капельницей и сообщила, что у нее сильный кашель и болит все тело, уточнила она и тот момент, что у нее взяли тест на коронавирусную инфекцию и кровь на анализы, однако результаты пока неизвестны. Однако у врачей в ОАЭ есть подозрения, что девушка заразилась коронавирусом.
* Алишер Валиев известный как Моргенштерн признан Минюстом РФ иностранным агентом.