Башкирия вошла в ТОП-6 регионов по популярности у туристов в новогодние каникулы

Кроме того, самыми популярными зарубежными странами для каникул стали Беларусь, Казахстан и Турция. Доля россиян, которые отправились в Беларусь на новогодних каникулах, практически удвоилась год к году — с 16% до 29%. Такой же рост в Казахстане — туда отправились 12% путешественников в сравнении с 6% годом ранее, при этом страна поднялась на второе с седьмого места в ТОПе направлений. В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Египет, который теперь спустился на пятую строчку, а по количеству российских туристов его обогнали Арабские Эмираты. Тройку лидеров зарубежных стран, в которых отдыхали россияне на новогодних каникулах, замыкает, как и в прошлом году, Турция с долей 10%, она практически не изменилась за год. Активнее всего на каникулах путешествовали за рубеж жители Москвы и Московской области, они совершили 40% таких поездок, за ними следуют петербуржцы (12%) и жители Краснодарского края (8%).