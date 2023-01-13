Башкирия вошла в ТОП-6 регионов по популярности у туристов в новогодние каникулы

Чаще всего жители и гости в новогодние праздники посещали горнолыжные комплексы республики. С начала декабря покататься на лыжах в Башкирии хотя бы раз отправились в два раза больше абонентов МТС, чем за аналогичный период прошлого года. Треть из них выезжает на склоны регулярно — более двух раз в месяц. Самым популярным местом для активного зимнего отдыха стал горнолыжный курорт «Банное», посетители которого за указанный период сгенерировали в два раза больше трафика, чем на курорте «Абзаково». Третье место по активности абонентов занял горнолыжный комплекс «Мраткино». Из-за аномальных морозов, наступивших после Рождества, активность отдыхающих, начиная с 7 января снизилась примерно на 30 процентов.
В список самых популярных регионов на новогодних каникулах также вошли Москва — туда отправились 12 процентов путешественников, Санкт-Петербург и Краснодарский край — на них приходится по 6 процентов всего турпотока, Владимирская и Тверская области (по 3 процента от общего числа туристов).
— Туристический потенциал республики всегда занимает лидирующие позиции в профильных отраслевых рейтингах. Башкортостан удивляет путешественников красивыми локациями и горнолыжными трассами, также здесь можно получить огромное количество гастрономических впечатлений и оздоровительных процедур. Наша Big Data ежегодно фиксирует увеличение количества туристов, въезжающих в регион, и может составить цифровой портрет гостя региона. Продукты нашего направления МТС Travel помогают путешественникам самостоятельно планировать поездки и бронировать отели. Все это способствует развитию инфраструктуры гостеприимства и привлечению туристического потока в регион», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Кроме того, самыми популярными зарубежными странами для каникул стали Беларусь, Казахстан и Турция. Доля россиян, которые отправились в Беларусь на новогодних каникулах, практически удвоилась год к году — с 16% до 29%. Такой же рост в Казахстане — туда отправились 12% путешественников в сравнении с 6% годом ранее, при этом страна поднялась на второе с седьмого места в ТОПе направлений. В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Египет, который теперь спустился на пятую строчку, а по количеству российских туристов его обогнали Арабские Эмираты. Тройку лидеров зарубежных стран, в которых отдыхали россияне на новогодних каникулах, замыкает, как и в прошлом году, Турция с долей 10%, она практически не изменилась за год. Активнее всего на каникулах путешествовали за рубеж жители Москвы и Московской области, они совершили 40% таких поездок, за ними следуют петербуржцы (12%) и жители Краснодарского края (8%).