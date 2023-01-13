Башкирия экспортировала переработанный лес в 15 стран

За аналогичный период позапрошлого года управлением Россельхознадзора по РБ был проконтролирован экспорт 167 тыс. 714 кубов лесоматериалов, на которые оформлено 4429 фитосанитарных сертификатов. Продукция тогда была экспортирована в 19 стран мира.