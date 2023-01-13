Александр Бастрыкин поручил проверить органы профилактики после избиения дочки мамой

Неоднозначной семейной историей из Уфы заинтересовался главный следователь России, глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Первой история о мучениях детей их же матерью появилась в соцсетях, а именно в телеграм-канале Mash-Batash. Сообщалось, что уфимка избивала своих детей и морила их голодом, а также бросала детей одних и водила к себе в гости мужчин.
Несколько позже в свет вышел релиз от пресс-службы МВД Башкирии, где сообщалось, что правоохранители задержали ранее судимую 41-летнюю женщину за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Подробностей об избиениях не сообщалось, однако ведомство подчеркивало, что семья стоит на профилактическом учете, но до или после инцидента семья попала на учет не сообщали.
Федеральный следком тем временем ссылается на информацию из соцсетей о том, что малолетних девочек систематически изымали из семьи в связи с ненадлежащим исполнением женщиной прямых материнских обязанностей, а органы профилактики не осуществляли проверки в рамках своей компетенции. Ими то и заинтересовались следователи, возбудив уголовное дело по статье халатность в отношении должностных лиц, теперь дело будут расследовать следователи в Уфе, а федеральный центр будет следить за ходом расследования.