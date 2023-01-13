Александр Бастрыкин поручил проверить органы профилактики после избиения дочки мамой

Федеральный следком тем временем ссылается на информацию из соцсетей о том, что малолетних девочек систематически изымали из семьи в связи с ненадлежащим исполнением женщиной прямых материнских обязанностей, а органы профилактики не осуществляли проверки в рамках своей компетенции. Ими то и заинтересовались следователи, возбудив уголовное дело по статье халатность в отношении должностных лиц, теперь дело будут расследовать следователи в Уфе, а федеральный центр будет следить за ходом расследования.