mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Бастрыкин поручил проверить органы профилактики после избиения дочки мамой

Сегодня, 04:21
Фото: 1MI
Тех, кто должен заниматься профилактикой заподозрили в халатности.

Неоднозначной семейной историей из Уфы заинтересовался главный следователь России, глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Первой история о мучениях детей их же матерью появилась в соцсетях, а именно в телеграм-канале Mash-Batash. Сообщалось, что уфимка избивала своих детей и морила их голодом, а также бросала детей одних и водила к себе в гости мужчин.

Несколько позже в свет вышел релиз от пресс-службы МВД Башкирии, где сообщалось, что правоохранители задержали ранее судимую 41-летнюю женщину за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Подробностей об избиениях не сообщалось, однако ведомство подчеркивало, что семья стоит на профилактическом учете, но до или после инцидента семья попала на учет не сообщали.

Федеральный следком тем временем ссылается на информацию из соцсетей о том, что малолетних девочек систематически изымали из семьи в связи с ненадлежащим исполнением женщиной прямых материнских обязанностей, а органы профилактики не осуществляли проверки в рамках своей компетенции. Ими то и заинтересовались следователи, возбудив уголовное дело по статье халатность в отношении должностных лиц, теперь дело будут расследовать следователи в Уфе, а федеральный центр будет следить за ходом расследования.

В Уфе полиция задержала судимую 41-летнюю женщину за жестокое обращение с дочерью
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Вчера, 09:57
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Вчера, 03:39
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Вчера, 08:17
«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Вчера, 14:48
Завтра в Уфе в связи с похоронами Муртазы Рахимова перекроют центр города
Вчера, 10:05
Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха
Вчера, 08:25