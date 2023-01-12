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Жители попросили Хабирова назвать именем умершего Рахимова улицу в Уфе

Сегодня, 11:44
Фото: пресс-служба администрации главы Башкирии
Предложение глава поручил рассмотреть.

В комментариях под постом главы Башкирии о безвременной кончине первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова жители Башкирии активно выражают соболезнования в связи со смертью «Бабая» и вспоминают его добрым словом. Жители не только поминают Муртазу Губайдулловича, но и просят власти увековечить память о покойном на улицах Уфы, оставляют предложения в том числе и по открытию легендарному руководителю памятника.

Глава Башкирии Радий Хабиров уже поручил рассмотреть данные предложения, а мэр столицы республики Ратмир Мавлиев сообщил, что внесенные предложения вскоре рассмотрит специальная комиссия в мэрии.

Называть улицы в честь ярких политиков в Уфе уже начали. Так, после смерти лидера политической партии ЛДПР, депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского в апреле стали звучать предложения по переименованию одной из улиц в города в честь яркого политика. Уже в ноябре минувшего года появилась информация о том, что улица имени Владимира Жириновского в Уфе появится в районе Зеленая Роща. Окончательное решение горсовет Уфы должен принять уже в начале наступившего 2023 года.

В Уфе увековечат память политика Владимира Жириновского
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