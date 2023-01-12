Жители попросили Хабирова назвать именем умершего Рахимова улицу в Уфе

Называть улицы в честь ярких политиков в Уфе уже начали. Так, после смерти лидера политической партии ЛДПР, депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского в апреле стали звучать предложения по переименованию одной из улиц в города в честь яркого политика. Уже в ноябре минувшего года появилась информация о том, что улица имени Владимира Жириновского в Уфе появится в районе Зеленая Роща. Окончательное решение горсовет Уфы должен принять уже в начале наступившего 2023 года.