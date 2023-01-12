Жителей Башкирии до 30 лет могут призвать в армию уже весной 2023 года

По данным издания, призывать планируют «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. По словам Картаполова, полный же переход к новой системе, при которой призывной возраст будет от 21 до 30 лет, замет от одного года до трех лет.



Ранее о планах изменить возрастные рамки для призыва в армию сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. Сейчас на срочную военную службу могут призываться мужчины возрастом от 18 до 27 лет.