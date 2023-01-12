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Жителей Башкирии до 30 лет могут призвать в армию уже весной 2023 года

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
Переход на новую систему призыва может начаться уже в этом году, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В России могут повысить призывной возраст уже с весны 2023 года, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По данным издания, призывать планируют «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. По словам Картаполова, полный же переход к новой системе, при которой призывной возраст будет от 21 до 30 лет, замет от одного года до трех лет.

Ранее о планах изменить возрастные рамки для призыва в армию сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. Сейчас на срочную военную службу могут призываться мужчины возрастом от 18 до 27 лет.

«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал министр. По его словам, также планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».

#Валерия Панаева
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