«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова

В ночь на сегодня, 12 января, ушел из жизни первый президент Башкирии, которого называли «самым загадочным руководителем региона». Прошедший путь от обычного работяги до высшего руководства республики много делал, а говорил мало, но порой очень ярко и откровенно.
Так, например, Муртаза Губайдуллович в беседе с журналистами признавался, что в школьные годы саботировал занятия гимнастикой в школе.
— Раз гимнастика — сидим в кустах, кончилась гимнастика. как гимнастика кончится — потом заходим, — рассказывал президент про свои школьные годы.
Близкий к земле руководитель инспектировал районы, по-свойски здоровался и прощался с коллегами и подчиненными, мог строго «отлупить», то отругать, но «вопросы» на местах «решал».
В телепередаче «Главный герой» на телеканале НТВ журналист задал Муртазе Губайдулловичу вопрос о том, правда ли его рейтинг в регионе больше, чем у Путина, и поинтересовался, не боится ли президент республики иметь рейтинг больше, чем у президента, на что Рахимов спокойно ответил — «А что мне бояться, у Путина своя работа, у нас своя работа».
Про нефтяные вышки, обильно появляющиеся в республике во время его руководства, Муртаза Губайдуллович столь же спокойно говорил, что «они кормят нас».
Нефтяник в прошлом, Муртаза Губайдуллович даже шутил про нефть, те же журналисты вручали Рахимову пальму первенства и заявляли, что президент Башкирии задолго до Организации объединенных наций придумал программу «нефть в обмен на продовольствие».
Однако шутки шутками, но высказывался Рахимов и на серьезные темы, делая серьезные и глубокомысленные заявления — «С регионами легко стали делиться социальными обязательствами перед людьми, но не доходами», — говорил он на закате своей президентской карьеры.
Работал Рахимов, что называется, «с огоньком» и рассказывал, казалось бы, о вещах, о которых президенту говорить не по статусу, однако из его уст это звучало очень искренне и так просто, что критиковать его за эту особенность не поворачивался язык. Так, президент рассказывал о том, что женщинам на предприятии были заказаны колготки, после чего они в следующий раз попросили по три пары. Никакого налета пошлости в этих словах не было, лишь близость к народу и забота о нем.
Коллеги признавались, что при случае мог Муртаза Губайдуллович и высказаться крепким словцом, но опять-таки делали сноску на то, что обсценной лексики себе Рахимов не позволял при женщинах.
О топливно-энергетическом комплексе республики, работником которого и сам когда-то был «Бабай», он говорил строго — «Это наша собственность».
Даже сидя в президентском кресле, Рахимов душой и телом оставался в кресле заводском. Журналисты засняли в кабинете президента простенькое кресло, когда Рахимов подтвердил «Да, с завода, вот даже инструмент у меня есть, ремонтирую. Ломается то это, то другое. Привычка, иногда сидишь, спина болит, а потом встаешь и занимаешься, руки, спина».
Свой «фитнес-клуб» в комнате отдыха Муртаза Губайдуллович без стеснения показал тогда журналистам, и своей скромностью он удивил бы любого — спортзал состоял из подвешенного в дверном проеме эспандера, с помощью которого и разминался президент. О том, насколько скромно и без тяги к роскоши жил «президент из аула», не расскажешь в двух словах, и это безусловно тема для отдельной истории.
В той же телепередаче Муртаза Рахимов высказался о влиянии «Единой России», заявив, что его в республике нет. «Какое влияние „Единой России“ к нам, скажите, пожалуйста?», уточнял у журналиста президент, параллельно заявляя, что из партии он выходить не собирается. О «Единой России» в копилке Муртазы Губайдулловича были и другие яркие высказывания — «Извините, но основа партии должна формироваться снизу. А у нас пока этого не видно. Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали».
Добавим в памятный материал немного национального колорита. «Без лошади башкир не мыслит своей жизни» — так говаривал президент Башкортостана, а также о кулинарных предпочтениях башкир и себя лично Муртаза Губайдуллович также высказывался весьма нетривиально — «Все на букву К — кумыс, каймак, катык, конина».
На закате президентства Муртазы Рахимова журналист поинтересовался у Рахимова, собирается ли он на следующий срок.
— Нееет. Люди скажут, что там, ненормальные, что ли, столько лет работает. Пора скажут, уходить надо — ответил президент.
Есть у первого президента Башкортостана и крылатая фраза Муртазы Губайдулловича, абсолютно универсальная и регулярно используемая при случае жителями республики — «Жить то надо!».