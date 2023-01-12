«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова

Работал Рахимов, что называется, «с огоньком» и рассказывал, казалось бы, о вещах, о которых президенту говорить не по статусу, однако из его уст это звучало очень искренне и так просто, что критиковать его за эту особенность не поворачивался язык. Так, президент рассказывал о том, что женщинам на предприятии были заказаны колготки, после чего они в следующий раз попросили по три пары. Никакого налета пошлости в этих словах не было, лишь близость к народу и забота о нем.