Завтра в Уфе в связи с похоронами Муртазы Рахимова перекроют центр города

Завтра, 13 января, в Уфе будет перекрыт центр города. Как сообщает пресс-служба мэрии, связано это с проведением церемонии прощания и похорон первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.
Так, в период с 8:30 до 14:30 проезд будет закрыт по улицам Ленина (на участке от Кирова до Пушкина), на Пушкина (от Советской до Степана Разина), Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина), Малую Бакунина (от Степана Разина до Алтайской), Алтайскую (от Татарской до Пятигорской).
Напомним, что прощание с Муртазой Рахимовым состоится завтра, 13 января, с 9:00 до 12:00 в государственном концертном зале «Башкортостан», после чего начнется траурный митинг. Похоронят первого президента Башкирии на мусульманском кладбище.