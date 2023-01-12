Завтра в Уфе в связи с похоронами Муртазы Рахимова перекроют центр города

Так, в период с 8:30 до 14:30 проезд будет закрыт по улицам Ленина (на участке от Кирова до Пушкина), на Пушкина (от Советской до Степана Разина), Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина), Малую Бакунина (от Степана Разина до Алтайской), Алтайскую (от Татарской до Пятигорской).