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В Уфе страсть 22-летнего мужчины к травке разоблачила наличие у него нарколаборатории

Сегодня, 07:00
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

В Уфе с двумя граммами марихуаны задержали 22-летнего производителя 21 кг мефедрона

Сотрудники ППС проверили подозрительного мужчину, и помимо растительного наркотика нашли у него лабораторию.

В Уфе хозяин настоящей нарколаборатории по производству наркотика «мефедрон» попался правоохранителям на совсем другом веществе. Сотрудники ППС заприметили на улице молодого человека. Встреча с правоохранителями его явно не обрадовала, а бдительные сотрудники заметили, как он увидев сотрудников выбросил из кармана сверток.

Поступок 22-летнего уроженца Кировской области побудил полицейских задержать мужчину и доставить в ОВД. Пакет от которого пытался избавиться молодой человек, как выяснила экспертиза, содержал в себе 2 грамма марихуаны, которую мужчина по его словам приобрел у неизвестных лиц с целью личного потребления.

Видео: пресс-служба МВД по Башкирии

Однако на марихуане «улов» правоохранителей лишь начался, в ходе дальнейших оперативных мероприятий удалось выяснить, что молодой человек арендовал в Иглинском районе дом и гараж, где наладил производство синтетического наркотика мефедрон в промышленных масштабах. Обнаружили сотрудники полиции 21 килограмм мефедрона, тогда как особо крупный размер данного вещества начинается с 500 граммов. Отпираться мужчина не стал и сообщил, что варил зелье он для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, мужчину поместили под стражу.

ФСБ в Башкирии накрыла нарколабораторию с 21 кг мефедрона и 10 кг марихуаны
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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