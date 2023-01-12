В Уфе страсть 22-летнего мужчины к травке разоблачила наличие у него нарколаборатории

В Уфе хозяин настоящей нарколаборатории по производству наркотика «мефедрон» попался правоохранителям на совсем другом веществе. Сотрудники ППС заприметили на улице молодого человека. Встреча с правоохранителями его явно не обрадовала, а бдительные сотрудники заметили, как он увидев сотрудников выбросил из кармана сверток.
Поступок 22-летнего уроженца Кировской области побудил полицейских задержать мужчину и доставить в ОВД. Пакет от которого пытался избавиться молодой человек, как выяснила экспертиза, содержал в себе 2 грамма марихуаны, которую мужчина по его словам приобрел у неизвестных лиц с целью личного потребления.
Однако на марихуане «улов» правоохранителей лишь начался, в ходе дальнейших оперативных мероприятий удалось выяснить, что молодой человек арендовал в Иглинском районе дом и гараж, где наладил производство синтетического наркотика мефедрон в промышленных масштабах. Обнаружили сотрудники полиции 21 килограмм мефедрона, тогда как особо крупный размер данного вещества начинается с 500 граммов. Отпираться мужчина не стал и сообщил, что варил зелье он для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, мужчину поместили под стражу.