В Уфе страсть 22-летнего мужчины к травке разоблачила наличие у него нарколаборатории

Однако на марихуане «улов» правоохранителей лишь начался, в ходе дальнейших оперативных мероприятий удалось выяснить, что молодой человек арендовал в Иглинском районе дом и гараж, где наладил производство синтетического наркотика мефедрон в промышленных масштабах. Обнаружили сотрудники полиции 21 килограмм мефедрона, тогда как особо крупный размер данного вещества начинается с 500 граммов. Отпираться мужчина не стал и сообщил, что варил зелье он для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.