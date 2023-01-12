В Уфе полиция задержала судимую 41-летнюю женщину за жестокое обращение с дочерью

Инспекторы по делам несовершеннолетних в Уфе задержали мать двоих детей, ранее судимую 41-летнюю уфимку, которую подозревают в том, что она не выполняла обязанности по воспитанию детей. Соцсети публикуют жуткие подробности, такие как-то, что ребенка после «воспитания» матери, нашли с окровавленным лицом, после того как девочку расцарапала собственная мать.
В отношении женщины уже завели уголовное дело, а ее детей поместили в ресурсный центр «Семья». Сообщили в пресс-службе МВД и о том, что семья стоит на профилактическом учете. До или после инцидента семья попала на учет не сообщается.