В РФ рекордно увеличился спрос на семейную ипотеку

Если в начале декабря минувшего года на льготную ипотеку пришлось 56% от общего числа заявок на новостройки, а на семейную ипотеку – примерно 40%. Вначале года количество заявок на льготные жилищные кредиты упала до 24%, при этом заявки на семейную ипотеку выросли до рекордных 74%, пишет газета “Известия”.