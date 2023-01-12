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В РФ рекордно увеличился спрос на семейную ипотеку

Сегодня, 10:05
С начала текущего года свыше 74% заявок на жилищные кредиты на покупку новостроек приходятся на семейную ипотеку.

Если в начале декабря минувшего года на льготную ипотеку пришлось 56% от общего числа заявок на новостройки, а на семейную ипотеку – примерно 40%. Вначале года количество заявок на льготные жилищные кредиты упала до 24%, при этом заявки на семейную ипотеку выросли до рекордных 74%, пишет газета “Известия”.

Также, по данным аналитиков, увеличилось количество так называемых неопределившихся заёмщиков. Они готовы рассматривать любые предложения, в том числе по загородной недвижимости, главное, чтобы они попадали под их финансовые возможности.

Растет популярность ипотечных консультаций, так как граждане РФ начали чаще рассматривать альтернативные варианты. 

Также увеличивается интерес к загородной недвижимости. Здесь повышают спрос более низкая стоимость жилья и наличие льготных программ. К весте спрос на данный тип ипотеки может вырасти на 20-25%.

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