В РФ рекордно увеличился спрос на семейную ипотеку

Если в начале декабря минувшего года на льготную ипотеку пришлось 56% от общего числа заявок на новостройки, а на семейную ипотеку – примерно 40%. Вначале года количество заявок на льготные жилищные кредиты упала до 24%, при этом заявки на семейную ипотеку выросли до рекордных 74%, пишет газета “Известия”.
Также, по данным аналитиков, увеличилось количество так называемых неопределившихся заёмщиков. Они готовы рассматривать любые предложения, в том числе по загородной недвижимости, главное, чтобы они попадали под их финансовые возможности.
Растет популярность ипотечных консультаций, так как граждане РФ начали чаще рассматривать альтернативные варианты.
Также увеличивается интерес к загородной недвижимости. Здесь повышают спрос более низкая стоимость жилья и наличие льготных программ. К весте спрос на данный тип ипотеки может вырасти на 20-25%.