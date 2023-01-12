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В Башкирию беременную с сосудистой катастрофой и малыша спасли ловушкой для тромбов

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Женщина попала в регистр критического акушерского состояния, но врачи с помощью новейших технологий смогли спасти и маму и ее новорожденного ребенка.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о спасении роженицы из Нефтекамска, у которой была выявлена тяжелейшая сосудистая патология, на медицинском языке она называется «сосудистая катастрофа». В городской больнице Нефтекамска местные медики работали в тесном контакте с уфимскими врачами, прибегали врачи из Башкирии и  к помощи столичных коллег из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве.

В Нефтекамск к сложной пациентке выехали медики РКБ имени Г.Г. Куватова, а именно акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, сосудистый и рентген-хирурги. Женщине провели сложную, однако малоинвазивную операцию, в ходе которой установили «ловушки для тромбов», после чего экстренно прокесарили. К счастью и с мамой и ее новорожденным ребенком все в порядке, женщину сразу после родоразрешения на вертолете санитарной авиации доставили в Уфу, где она уже идет на поправку.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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