В Башкирию беременную с сосудистой катастрофой и малыша спасли ловушкой для тромбов

В Нефтекамск к сложной пациентке выехали медики РКБ имени Г.Г. Куватова, а именно акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, сосудистый и рентген-хирурги. Женщине провели сложную, однако малоинвазивную операцию, в ходе которой установили «ловушки для тромбов», после чего экстренно прокесарили. К счастью и с мамой и ее новорожденным ребенком все в порядке, женщину сразу после родоразрешения на вертолете санитарной авиации доставили в Уфу, где она уже идет на поправку.