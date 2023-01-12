mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии за попытку теракта в мэрии Нефтекамска мужчину осудили на 13 лет тюрьмы

Сегодня, 09:37
Фото: пресс-служба УФСБ по Башкири
Гражданин с «оппозиционными взглядами» пытался поджечь мэрию «коктейлем Молотова», а также призывал с терроризму.

В законную силу вступил приговор 33-летнему жителю Башкирии, которого суд признал виновным в совершении ряда преступлений, а именно в террористическом акте, а точнее в покушении на него, а также в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, включая и оправдание терроризма.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, мужчина готовился к поджогу мэрии Нефтекамска, а также одной из городских организаций, которая ведет деятельность по жизнеобеспечению граждан. Известно что он хотел поджечь указанные объекты с использованием так называемого «коктейля Молотова». Сообщает ведомство и о том, что на территории республики фигурант дела распространял идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Сообщается и о том, что мужчина вовлекал в свою незаконную деятельность и других жителей, привлекая их переездом в Сирию и вступлением в запрещенную организацию.

Известно, что приговор мужчина пытался обжаловать, однако Апелляционный военный суд оставлен в силе приговор в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Уфе продлили арест студентам, обвинённым в терроризме за поджоги объектов РЖД
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество#Всегда актуально
Подпишитесь
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Сегодня, 09:57
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Сегодня, 03:39
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Сегодня, 08:17
Завтра в Уфе в связи с похоронами Муртазы Рахимова перекроют центр города
Сегодня, 10:05
Стали известны последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова
Сегодня, 04:25
Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха
Сегодня, 08:25