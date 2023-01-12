В Башкирии за попытку теракта в мэрии Нефтекамска мужчину осудили на 13 лет тюрьмы

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, мужчина готовился к поджогу мэрии Нефтекамска, а также одной из городских организаций, которая ведет деятельность по жизнеобеспечению граждан. Известно что он хотел поджечь указанные объекты с использованием так называемого «коктейля Молотова». Сообщает ведомство и о том, что на территории республики фигурант дела распространял идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Сообщается и о том, что мужчина вовлекал в свою незаконную деятельность и других жителей, привлекая их переездом в Сирию и вступлением в запрещенную организацию.