В Башкирии за попытку теракта в мэрии Нефтекамска мужчину осудили на 13 лет тюрьмы

В законную силу вступил приговор 33-летнему жителю Башкирии, которого суд признал виновным в совершении ряда преступлений, а именно в террористическом акте, а точнее в покушении на него, а также в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, включая и оправдание терроризма.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, мужчина готовился к поджогу мэрии Нефтекамска, а также одной из городских организаций, которая ведет деятельность по жизнеобеспечению граждан. Известно что он хотел поджечь указанные объекты с использованием так называемого «коктейля Молотова». Сообщает ведомство и о том, что на территории республики фигурант дела распространял идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Сообщается и о том, что мужчина вовлекал в свою незаконную деятельность и других жителей, привлекая их переездом в Сирию и вступлением в запрещенную организацию.
Известно, что приговор мужчина пытался обжаловать, однако Апелляционный военный суд оставлен в силе приговор в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.