В Башкирии на «новогодние» выплаты мобилизованным было выделено почти 400 млн рублей

Стало известно, что единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей под Новый год получили 19,8 тысячи мобилизованных и членов их семей. Как заявил премьер-министр Башкирии, всего на данные цели было выделено из бюджета республики 397,2 миллиона рублей