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В Башкирии на «новогодние» выплаты мобилизованным было выделено почти 400 млн рублей

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI

В Башкирии единовременную выплату получили почти 20 тысяч мобилизованных

Всего из бюджета Башкирии на эти цели было выделено 397,2 миллиона рублей.

Стало известно, что единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей под Новый год получили 19,8 тысячи мобилизованных и членов их семей. Как заявил премьер-министр Башкирии, всего на данные цели было выделено из бюджета республики 397,2 миллиона рублей

Кроме того, Андрей Назаров отметил, что всесторонняя помощь семьям мобилизованных будет оказываться и дальше. 

Напомним, что решение о выплате единовременного пособия мобилизованным и членам их семей озвучил глава Башкирии на оперативном совещание в начале декабря. По словам Хабирова, эти деньги - подарок на Новый год от самих мобилизованных своим семьям.

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#Элина Сайфранова
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