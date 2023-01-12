В Башкирии на «новогодние» выплаты мобилизованным было выделено почти 400 млн рублей

Стало известно, что единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей под Новый год получили 19,8 тысячи мобилизованных и членов их семей. Как заявил премьер-министр Башкирии, всего на данные цели было выделено из бюджета республики 397,2 миллиона рублей
Кроме того, Андрей Назаров отметил, что всесторонняя помощь семьям мобилизованных будет оказываться и дальше.
Напомним, что решение о выплате единовременного пособия мобилизованным и членам их семей озвучил глава Башкирии на оперативном совещание в начале декабря. По словам Хабирова, эти деньги - подарок на Новый год от самих мобилизованных своим семьям.